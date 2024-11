Liverpool alistas Madridi Reali ja jätkab Meistrite liigat täiseduga

Liverpool sai viienda järjestikuse võidu ja jätkab ainsana täiseduga. Inglased on alistanud ka Leverkuseni Bayeri, RB Leipzigi, Bologna ja AC Milani. Realil on viie mänguga kirjas vaid kuus punkti. Hispaania gigant on suutnud võita Stuttgarti ja Dortmundi Borussia, ent on kaotanud ka Lille’ile ja AC Milanile.