27 aastat ametis olnud Tõnu Sirel lõpetab töö Eesti jalgpalliliidu peadirektorina

Sirel alustas EJLis 1. aprillil 1997. Aastatel 1997–2012 töötas ta peasekretärina ning alates 2012. aastast on ta olnud peadirektor.

„Igal maratonil on oma lähe ja lõpp,“ ütles Sirel, omaaegne Eesti tipp murdmaasuusatamises ning üks 1982. aasta Tartu maratoni võitjatest. „Suur tänu kõigile, kellega olen nende pikkade aastate jooksul koostööd teinud, ja suur tänu jalgpalliperele usalduse eest. Nende aastate jooksul on meil ühiselt õnnestunud taastada jalgpallitraditsioon, üles ehitada lai ja professionaalse tipuga püramiid, korraldada mitu rahvusvaheliselt suursündmust, millest kõige olulisem oli UEFA Superikarikafinaal, arendada infrastruktuur sisuliselt nullist spordiala vajadustele vastavaks, tõusta Eesti spordialade tippu nii harrastajate kui ka jälgijate arvult. Kõige selle juures jalgpalliliidu sekretariaati juhtida on olnud suur vastutus.“