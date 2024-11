Jelena Välbe kritiseeris Vladimir Putinit: kas müüme end maha?

„President ütles, et sportlased peaksid ise saama otsustada rahvusvahelistel võistlustel osalemise osas. Mina ei nõustu sellega. See on ilmselt ainus asi, milles ma Vladimiriga ei nõustu,“ jätkas Välbe, kes on varasemalt rõhutanud, et neutraalse lipu ei all ei peaks venelased võistlema. „Kõige olulisem on, et meil oleks oma lipp ja hümn (võistlustel) olemas.“