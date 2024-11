Dopinguga patustanud Venemaa laskesuusataja jääb ilma kõigist olümpiamedalitest

Venelase osas uurimine jätkus ning hiljem tühistati kõik tema tulemused alates 2010. aasta 24. jaanuarist kuni 2014. aastani, mil ta sportlaskarjääri lõpetas. Ustjugov kaebas toona otsuse edasi. Tema esindajad ehitasid kaitse üles sellele, et 35-aastase venelase organismis ongi ebatavaliselt kõrge hemoglobiini tase ning selle on põhjustanud geenimutatsioon. Nimelt väitsid advokaadid, et neil on tõendeid, mis näitavad, et Ustjugovi mõlema vanema kehas on ebatavaliselt kõrge hemoglobiini tase ning on see edasi kandunud ka laskesuusatajasse.