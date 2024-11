Kristin Tattarit süüdistati petmises: olin väga kurb ja tundsin, et mitte keegi ei mõista mind

Millest käib jutt? Nimelt võttis grupp inimesi pulkadeks lahti Tattari kaugelt puttimise tehnika, avastades, et Eesti mängija laseb ketta käest lahti õhus olles. Reeglite järgi peab mängija vabastama ketta aga hiljemalt siis, kui kaob kokkupuude maaga. Tattar tõdes Latitude 64-le antud eksklusiivintervjuus, et taoliste süüdistuste alla langemine pärssis tema lõppenud hooaja esitusi.

„Kõik, mis meid siin maailmas emotsionaalselt häirib, on omamoodi kingitus. See on koht, kus me saame areneda. Usun, et selle kõige läbi elamine õpetas mulle palju. Asi pole selles, kas mind kritiseeritakse või mitte, vaid selles, kuidas suudan sellega toime tulla. Vähemalt endale ma seletasin olukorra nii lahti,“ rääkis Tattar.

Kas Tattarit ajas taoline olukord vihaseks? „Ei (naerab). Olin lihtsalt väga kurb. Tundsin end maailmast eraldatuna. Tundsin, et keegi ei suuda mind mõista. Kui sa tunned end üksikuna, on raske maailmas toime tulla. Sellisel hetkel sa tunned, et reaalselt mitte keegi ei mõista sind. Ma saan aru, et see on illusioon, kuna pole võimalik, et keegi ei mõista mind ja olen täiesti üksinda. Kuid olles sellises olukorras, on sellest väga raske välja saada. Oluline on kõik tunded läbi elada ning kui sa aktsepteerid ennast neis tunnetes, siis kõik möödub,“ vastas Tattar.

Samuti tõdes Tattar, et pidi hooaja keskel muutma kaugelt puttimise tehnikat. „Probleeme oli ka lähenemistel, kuid ise panin ma fookuse puttimisele. See viis olukorrani, kus kahtlesin absoluutselt kõiges, mida rajal tegin. Ühel hetkel mõistsin, et ma ei peaks sellised asju mõtlema ning siis segas see... See oli lihtsalt üks suur segadus,“ nentis eestlanna.

Kuid Latitude 64 poolt tehtud intervjuus puudutati ka paljusid teisi teemasid. Näiteks rääkis Tattar suvel peetud pulmadest, vigastuse seljatamisest ja ajaloos esimese naisena PDGA reitingu 1000-ni nihutamisest.

