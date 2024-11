Eesti neidude U19 jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võidukalt

Eesti koondise järgmine vastane on Aserbaidžaan, kelle kohta saadakse peatreeneri sõnul täpsem ülevaade pärast nende kohtumist Šveitsiga. Samas on Vinter kindel, et tänasest kohtumisest saab Eesti sinna kaasa võtta hea kaitsemängu. „Meie kaitse pidas terve mängu ideaalselt vastu ja vastasele ei antud võimalusi. Asi, mida saame paremaks muuta, on kannatlikkus. Kui esimese kümne minuti jooksul ei leia me soovitud lahendusi, ei tähenda see, et peaksime sattuma paanikasse või midagi kardinaalselt muutma. Rahulikkus aitab meil nende vastu soovitud momendid lahendada,“ sõnas peatreener lõpetuseks.