Aivar Rehemaa avalikustas Ruka MK-etapi murdmaasuusakoondise koosseisu ja loodab hoolealustelt kohti 30 parema seas

Kui juba varem oli teada, et hooaja avaetapil kuuluvad meeste koondise koosseisu Alvar Johannes Alev, Martin Himma ja Marko Kilp, siis nüüd kinnitas Rehemaa Õhtulehele, et võimaluse saavad ka Henri Roos ja Ralf Kivil. Naistest on stardis Teesi Tuul ja Õnnela Rodendau.