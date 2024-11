37-aastane Wanda Nara on ümber oma sõrme keeranud nii Argentina kui ka Itaalia meedia. Viimastel aastatel on ta suure tähelepanu all olnud ka Prantsusmaa ja Türgi meedias. Aina enam võtavad tema tegemised ülemaailmsed mõõdet. Kahe absoluutse tippjalgpalluriga abielus olnud Nara on seejuures tegutsenud eduka agendina ning olnud Itaalias regulaarne esineja vutisaadetes. Muuhulgas on ta avalikkuse ette toonud jutud, mis ei oleks pidanud jalgpallimeeskondade riietusruumidest kunagi kaugemale jõudma.