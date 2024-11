Tallinna Levadia lõi käed Eesti U21 koondise kapteniga

Tammik mängis lõppenud hooajal Tammeka särgis 32 kohtumist, mille jooksul lõi keskkaitsja kolm väravat ning andis ühe väravasöödu. Kokku on Tammik mänginud Premium liigas 118 kohtumises ja löönud seitse väravat. Tammik oli Eesti U21 koondise kapten ning on kokku esindanud erinevaid noortekoondised 15 korral ja löönud ka ühe värava U21 võistkonna eest.

Tammik tunneb heameelt, et tal avanes võimalus end proovile panna valitseva Eesti meistri särgis. „Algab uus peatükk minu karjääris. Ootan põnevusega uut hooaega, meeskonnaga kohtumist ja uusi väljakutseid. Annan endast kõik, et aidata klubil saavutada tulevase hooaja eesmärgid!“ vahendas Levadia mängija sõnu.

„Oleme jälginud Tammiku arengut nüüdseks juba kaks aastat ning arvame, et nüüd on õige hetk nii tema kui ka klubi jaoks alustada koostööd. Ta on Eesti U21 koondise kapten ning heade liidriomadustega keskkaitsja. Usume, et ta suudab meeskonda ja klubi aidata uue hooaja eesmärkide saavutamisel. Tere tulemast klubisse, Tanel,“ sõnas klubi spordidirektor Mihhail Gulordava.