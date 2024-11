TÄNA DELFI TV-s | Kas Cronimet liiga nädala avamängus jääb peale heas hoos Pärnu või Võru Barrus?

Liigatabelis on esikohal Jekbpilsi Luši 16 punktiga, Tartu Bigbank hoiab 15 punktiga teist kohta, ent Läti klubi on pidanud 10 ja Tartu klubi 7 mängu. Kolmas on 14 punktiga Robežsardse/Riia ja neljas samuti 14 punktiga Pärnu VK. Võru Barrus VK on 13 punktiga viies, Ezerzeme/DU 8 punktiga kuues ja Selver x TalTech 4 punktiga seitsmes.