KATKEND RAAMATUST | Vaevalt kaasmaalaste mure inimõiguste pärast värskelt Manchester Cityga liitunud Erling Haalandit ööund röövis

Inimõiguste organisatsioonid on Manchester City omanikke korduvalt süüdistanud jalgpalli abil riigi avaliku kuvandi puhtaks pesemises. „AÜE üüratu investeering Manchester Citysse on üks jalgpalli kõige jultunumaid katseid riigi sügavalt määrdunud kuvandit glamuurse mängu kaudu puhtaks pesta,“ ütles Amnesty Internationali Laheriikide ekspert Devin Kenney 2018. aastal. „Nagu aina enamad Manchester City fännid teavad, põhineb klubi edu suhetel riigiga, mis rajaneb migrantide tööjõu ära kasutamisele ning kus rahumeelseid kriitikuid ja inimõiguste kaitsjaid luku ja riivi taga hoitakse.“ Branni fännide lahti rullitud loosung jõudis pealkirjadesse nii Norras kui ka kaugemal. Branni poolehoidjate klubi Bataljoneni juht Erlend Ytre-Arne Vågane ei hoidnud end tagasi, kui talt loosungi kohta päriti. „Haalandil pole kriitika eest pääsu. Ta oleks võinud valida mis tahes klubi kogu maailmas. Tal polnud vaja minna klubisse, mis on spordipesu seisukohalt üks maailma hullemaid,“ rääkis ta NRK-le. Ent juhtumi järel leidis Haaland ka häälekat toetust. Endine Branni mängija, jalgpalliekspert Yaw Ihle Amankwah nimetas loosungit piinlikuks. „Meil kõigil tuleks fännide, mängijate ja treeneritena jalgpalli spordipesu mehhanismidega kursis olla. Ent Haaland on oma mängutaseme ja olemuse tõttu lihtne sihtmärk,“ rääkis Amankwah.

Norralaste jaoks on tegemist terava teemaga ja Haalandil ei ole kerge selles laveerida. 2021. aasta septembris mängis Norra rahvuskoondis Gibraltari, Läti ja Hollandiga, hoides iga mängu eel käes plakatit loosungitega: „Ausad tingimused sisserännanud tööjõule!“, „Inimõigused platsi peal ja kõrval!“ ja „Muutused ellu! Inimõigused väljaku peal ja kõrval!“ Torkas silma, et Haaland oli ainuke mängija, kes plakatist kinni ei hoidnud. Ühelgi kolmel korral. Üks võis olla juhus, kolme korra puhul pole sellest juttugi. Ei Haaland ega tema abilised ei jaganud sel teemal avalikke kommentaare. Ent arvestades, et tema ise ja ta abilised teadsid, et väga tõenäoliselt on tegemist tema viimase hooajaga Dortmundis ja et järgmise sihtkohana võib ees oodata Manchester City, pole just keeruline järeldada, et nende arvates võis Erling Haalandil olla kohatu inimõiguste eest üles astuda. Tema esimesel koondisenädalal City mängijana küsiti Haalandilt selle kohta ka pressikonverentsil. „Manchester City omanikke on süüdistatud räigetes inimõiguste rikkumistes, omaenese riigi kodanike vangistamises. Mängides nüüd Manchester City eest, milline on sinu arvamus klubi omanike kohta?“ küsis reporter. Haaland, kelle kõrval istus koondise peatreener Ståle Solbakken, andis kiire vastuse.