Counter-Strike’i Majori reeglifiasko raiskas Robin Kooli aega ning purustas üllatusmeeskonna unelma

Korraldajad tunnistavad viga

Mängutootja ja turniirikorraldaja Valve tunnistas paar päeva pärast toimunut, et läbiviija Perfect Worldiga oli suhtluses tehtud viga. Tunnistati, et ei olnud märgatud seda, et Hiina firma ei olnud enda reeglistikku uusimale sõnastusele uuendanud ning sellest tekkisid ka probleemid. Lõpuks lasub süü mõlemal turniiri korraldusega tegeleval ettevõttel.