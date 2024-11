Hyundai boss ei süüdista tiitlita jäämises Tänakut: Toyota ongi lihtsalt parim rallitiim

„Need on oleksid ja poleksid. Igasugu asju võinuks juhtuda. Mis siis, kui Kalle [Rovanperä] poleks Soomes katkestanud või kui [Sebastien] Ogier poleks kolm korda viimasel päeval avariid teinud? Tuleb tõdeda, et Toyota kinkis meile sel hooajal palju punkte ja meie andsime neile lihtsalt nüüd mõned tagasi. Ma pole seda tüüpi inimene, kes jääks ainult viimati juhtunule mõtlema. Rallihooaeg on oma olemuselt palju keerulisem,“ selgitas Abiteboul.