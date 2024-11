Biseksuaalsust tunnistanud maadlustalent: sõbrad ütlesid, et mind tuleks kividega loopida ja põlema panna

„Istusime maha, hakkasime rääkima ja nad ütlesid, et on kuulnud, kuidas mulle meeldivad nii poisid kui ka tüdrukud,“ kirjeldas Mukubu NRK-le Ungari treeninglaagris lahti rullunud vestlust.

Norra maadleja kinnitas toona, et kuulujutud vastavad tõele. „Nad sülitasid ja ütlesid, et minusuguseid tuleks kividega loopida ja põlema panna. Täna nad isegi ei räägi enam minuga, vaid pööravad lihtsalt pea ära,“ lausus Mukubu.

Paraku pole asi sellega piirdunud ning biseksuaalsuse tõttu on tal keeruline treeningpartnereid leida. „Kui mind nähakse treenimas maadlejatega, kes ei tea, et olen biseksuaalne, siis soovitatakse minuga ettevaatlik olla,“ kurtis Kongo DV-st pärit maadleja.

Norra maadlusliit on probleemist teadlik ning Mukubuga on sõlmitud kokkulepe, et ta peab avalikult rääkima, kui keegi ei taha temaga koos treenida. Maadlusliidu spordidirektor Erling Strand on Mukubu avameelsuse üle uhke ja vannub, et liit toetab sportlast 100%.