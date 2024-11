TÄNA | Meistrite liigas näeb 2020. aasta finaali kordusetendust. Kas ManCity lõpetab kaotuste seeria?

Õhtu oodatuimas mängus läheb Müncheni Bayern koduväljakul vastamisi Pariisi Saint-Germain’iga. Ühtlasi on tegemist 2020. aasta Meistrite liiga finaali kordusetendusega, toona teenis 1:0 võidu Bayern. Pärast seda on kohtutud veel neljas mängus, millest kolm on võitnud Bayern ja ühe PSG.