Vormel-1 sarjaga liitub uus meeskond

Esimestel hooaegadel plaanib Cadillac F1-s osaleda ühe juba sarja kuuluva autotootja mootoriga, kuid samal ajal arendatakse välja ka oma jõuallikat. Arvatakse, et GM sõlmib alguses koostöö Ferrariga.

BBC allikate sõnul peavad GM ja tema partner TWG Global vormel-ühele välja käima enam kui 428 miljonit eurot, mis jagatakse praeguse 10 meeskonna vahel kompensatsiooniks selle eest, et tuleviks läheb auhinnaraha jagamisele senise kümne meeskonna asemel 11 tiimi vahel.

F1 kommertsõiguste omaniku Liberty Media president ja tegevjuht Greg Maffei ütles rahulolevalt, et nad lootsid juba tükk aega, et suur USA autotootja on nendega liitumas.