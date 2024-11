Politsei algatas Kaunase linnapead „Vene hooraks“ sõimanud Žalgirise fännide suhtes uurimise

Kaunase politsei esindaja Reda Zarauskienė kinnitas täna, et nad on antud intsidendi suhtes algatanud uurimise.

„Täna kella 10 paiku hommikul sain teate reede õhtul areenil toimunud konfliktist, mille käigus seltskond inimesi skandeeris sündmusega mitteseotud laulu ja näitas nilbeid žeste, võimalik, et eesmärgiga solvata Kaunase linnapead. Seoses selle juhtumiga on alustatud asjaolude väljaselgitamist ning siis otsustatakse, kas alustada kohtueelset uurimist avaliku korra või haldusõiguse rikkumise eest,“ ütles Zarauskienė LRT televisioonile, vahendab Delfi.lt .

„Kaunase Žalgiris on alati hinnanud oma fännide kirge ja pühendumust. Mõistame ja toetame igaühe õigust omada ja väljendada oma seisukohti. Samal ajal tahame rõhutada, et lugupidamine ja konstruktiivne dialoog on meie kogukonna aluspõhimõtted. Püüame alati luua areenil positiivset õhkkonda, oleme rõõmsad perede üle, kes kohale tulevad, nii kandub klubi toetus edasi põlvest põlve. Seetõttu ei saa me sallida solvavaid laule, vandumist ja vaenu õhutamist. Julgustame kõiki oma fänne ja kogukonna liikmeid järgima kõrgeimaid käitumisstandardeid ja austama üksteist. Nii loome kõik koos positiivse ja toetava keskkonna Žalgirise meeskonna jaoks,“ seisab klubi avalduses.