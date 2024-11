Klõtško kritiseeris Joe Roganit: te kordate ju Putini propagandat

„Joe Rogan, ma kuulasin su viimast podcasti. Saadan teile selle video, et öelda, et ma pole teiega nõus,“ teatas poksilegend alustuseks.

Seejärel peatus Klõtško Rogani väidetel: „Te usute, et Ameerika relvade saatmine Ukrainasse viib kolmanda maailmasõjani. Võin teile öelda, et te ainult kordate sellega Venemaa propagandat.“

Klõtško sõnul on Venemaa suures hädas, mistõttu loodetakse, et Rogani sugused tuntud inimesed hirmutaks rahvast maailmasõjaga.

„ Vladimir Putini sõda pidi kestma kolm päeva. See on kestnud kolm aastat tänu ukrainlaste ohvrimeelsusele ja kangelaslikkusele,“ märkis Klõtško.

Profipoksi eksmaailmameistri sõnul on ainus relv, mida Putin kavatseb kasutada, propaganda. Oma videopostituse lõpus pakkus Klõtško, et Rogan võiks ta oma taskuhäälingu külaliseks kutsuda, et mehed saaksid teemat edasi arendada.