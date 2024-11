Sergio Perezi saatus selgub pärast Abu Dhabi etappi

Red Bull võitis ka tänavu individuaalse maailmameistritiitli, kui Max Verstappen kindlustas pühapäevasel Las Vegase GP-l oma neljanda järjestikuse MM-tiitli. Meeskondlikus arvestuses on aga Red Bulli tiitlilootused juba enne hooaja kahte viimast võistlust praktiliselt kustunud, sest Perez on kogunud lausa 251 punkti vähem kui tema meeskonnakaaslane Verstappen.

Kui siiani on Red Bull 34-aastast mehhiklast toetanud, siis nüüd tundub, et Perez peab tiimi jäämiseks näitama häid tulemusi kahel viimasel võistlusel, mis peetakse detsembris Kataris ja Araabia Ühendemiraatides.

„Meil peab olema kaks sõitjat, kes lõpetavad punktikohtadel. Max edestab Sergiot enam kui 200 punktiga. Meie tiimi jaoks on see suur pettumus, sest me ei saa boonust, kuna see sõltub meie positsioonist meeskondlikus arvestuses,“ lausus Marko.