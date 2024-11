Mida arvavad Vassiljevi peatreeneriks nimetamisest Flora fännid? „Saame temaga jaanuaris kokku“

Vassiljev ei kahetsenud toona, et agressorriigi koondise peatreeneriga ühte lauda istus, vaid ütles ERR-ile, et „arvatavasti peab paremini valima, millal mingit infot avaldada, ja nüüd arvatavasti peame arvestama iga asjaga, mis võib häirida ühiskonda“.

Delfile lausus Vassiljev koondiselaagrist Tallinna lennujaama naastes sõja kohta: „See, mis toimub, on täielik hullumeelsus ja see on vaja kuidagi peatada. Minust see kahjuks ei sõltu. Need, kellest sõltub, peavad tegutsema. Nii lihtsalt on.“