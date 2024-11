Ajaleht: Ronaldo on jätnud iluoperatsioonide eest maksmata kopsaka summa

Ajalehe andmetel on doktor Roshan Ravindran Ronaldo kohtusse andnud, sest portugallane on talle võlgu 2021. ja 2022. aastal tehtud ravi eest. Toona mängis Portugali staar veel Inglismaal Manchester Unitedi eest.

„Kohtuasi on pooleli ja professionaalina ma oma patsientide teemal ei räägi,“ teatas Ravindran The Suni järelepärimisele vastates.

Üks The Suni allikas ütles, et Ravindran on väga kõrgelt hinnatud spetsialist: „Dr Rosh on väga lugupeetud ja ta on selle ala vaikiv ekspert nii tipp-poliitikute, kuninglike perekonnaliikmete, sporditähtede kui Hollywoodi ikoonide jaoks. Kui rääkida sellistest protseduuridest nagu botox ja täiteained, on dr Rosh vaieldamatult esimene valik. Tema klientuur hindab nii tema absoluutset diskreetsust kui ka maailmatasemel ravi.“