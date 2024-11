AMETLIK | Konstantin Vassiljevist saab Flora peatreener

„Valmistusin viimased viis või kuus aastat päevaks kui karjääri lõpetan kuna tahtsin kindlasti jalgpallis jätkata. Selle aja vältel oleme FC Flora juhtkonnaga hüpoteetiliselt treeneritööst rääkinud ja selline variant oli õhus. Lõpuks kulges kõik väga kiiresti ning klubi otsustas mulle peatreenerina võimaluse anda. Minu jaoks ei olnud see raske otsus,“ kommenteeris 40-aastane Vassiljev pressiteate vahendusel.

Värske peatreener tunnistab, et põneva väljakutsega kaasnevad suured ootused. „Vastutus on päris suur, saan sellest aru. Samas ei ole mingit võimalust olla väljakutseteks lõplikult valmis kuna ka tipptreenerid vahetavad aeg-ajalt klubisid. Alati peab kusagilt alustama. Kui pakutakse võimalust juhendada FC Flora esindusmeeskonda, siis loomulikult tuleb sellest kinni haarata. Praegu ei tahaks ma midagi deklameerida – hakkame uueks hooajaks meeskonda ehitama ja liigume plaani järgi. Kindlasti peame olema konkurentsivõimelised ja heitlema meistritiitli nimel,“ ütles ta.

FC Flora esindusmeeskond alustab Vassiljevi juhendamisel uueks hooajaks ettevalmistust jaanuari alguses, kuid mõned mängijad kogunevad eelnevalt juba detsembris. „Algne nimekiri mängijatest on pikk. Seetõttu tahan osade mängijate ja nende omadustega eelnevalt tutvuda, et seejärel otsustada, kes jaanuaris koos meiega ettevalmistust alustavad,“ selgitas värske peatreener.

Vassiljevi kinntusel jääb FC Flora esindusmeeskonna põhituumik samaks kui äsjalõppenud hooajal. „Hetkel on mõnede mängijate kohal küsimärgid, aga ettevalmistuse alustamise ajaks saab kõik selgeks,“ tõdes ta. „Meie uue hooaja mängustiil sõltub suuresti mängijate tugevamatest omadustest, need panevad ka mänguplaanile aluse. Treenerite ülesanne on seada paika põhiprintsiibid ning hoolitseda hea kontakti eest meeskonnas.“