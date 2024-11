Eesti karditalent võitis maineka võistluse, kust on välja kasvanud mitmed vormelitähed

Kui esimestel etappidel 12-aastase Tamme võistlused ei sujunud, siis hooaja viimasel etapil oli õige tunne juba esimestest vabatreeningutest.

„Mul läks eelmisel nädalavahetusel Champions of the Future sarjas väga ja soovisin ka WSK hooajale ilusa punkti panna. WSK on väga tihe sari ja see nädalavahetus oli Mini klassis kohal 40 sõitjat. Läksin enda sõitu sõitma,“ lausus Tamm pressiteate vahendusel.

Oma kvalifikatsioonis sõitis Tamm välja neljanda tulemuse. Ning sõitjate paljusus tähendas kuute eelsõitu. Tamm püsis ilusti esimeste seas ning sai oma grupi poolfinaalis startida teiselt kohalt. Kuigi start veidi ebaõnnestus ja meie mees korra kolmandaks langes, siis taastumine oli kiire. Tamm hoidis eessõitjatel tuules ja tegi ka ühe möödasõidu, viimastel ringidel oli ka esikoha püüdmine võimalik, kuid sellest jäi veidi puudu.

Finaalsõitu startis Tamm neljandalt kohalt, aga oli pärast esimest kurvi juba teine. Koos meeskonnakaaslasega suudeti teistel eest ära sõita ja hakati omavahel heitlema. Eelviimasel ringil tegi otsustava manöövri Tamm, kes sai õigel hetkel konkurendi tuulest välja ja hoidis oma kohta ilusti lõpuni. Tasub märkida, et viimasele ringile minnes oli noorte sõitjate vahel oluline kommunikatsioon, sest Tammega samas võistkonnas sõitev Frasnelli püüdis ka WSK Final Cup esikohta. Kuid kuna tiimi poolt tuli info, et Frasnellile piisab teisest kohast, siis tiimikorraldusi ei rakendatud.

„Teadsin, et sõbral on seda võitu vaja, et Final Cup esikoht võtta ja olin teda valmis uuesti mööda laskma, kuid rajaäärne info jõudis õigel ajal minuni ja lasin samas tempos edasi. See sõit oli mul BabyRace meeskonnas viimane ning võiduga lõpetada on mega hea tunne. Saime veel kolmikvõidu ja seda ka hooaja kokkuvõttes,“ lisas Tamm.