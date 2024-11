Pettunud Salah on ootamatult Liverpoolist lahkumas: klubi pole mulle ühtegi pakkumist teinud

Nimelt rääkis 32-aastane egiptlane pärast Southamptonile löödud 3:2 võiduväravat, et tema päevad Liverpoolis võivad olla loetud.

„Detsember on peagi käes, aga klubi pole mulle veel ühtegi pakkumist teinud. Loomulikult olen pettunud ja tundub, et pigem lahkun, kui jään," rääkis Salah, kelle praegune leping Liverpooliga kehtib 2025. aasta suveni.

Salah on Liverpooli esindanud alates 2017. aastast. Kaheksa hooaja jooksul on tal kirjas 367 mängu, 223 väravat ja 99 väravasöötu. Tänavu on Salah löönud 18 mänguga 12 väravat ja jaganud 10 väravasöötu.