VIDEO | Hooaega kahe punktikohaga alustanud Artti Aigro: mul on veel omajagu varu

Eriti head minekut näitas Aigro pühapäeva hommikul, kui oli kvalifikatsioonis suisa viies. „Tunnen, et mul on isegi selle kvalifikatsiooni hüppega veel varu sees. Kui teha enda hüpped ära, siis oleks huvitav näha, mis koha saan,“ rääkis Aigro.

„Käsipiduri sai pealt ära ja nüüd saab hea tundega hooajale vastu minna. Eelnevatel hooaegadel on algus raskelt läinud, aga praegu sain kohe minema ja see annab palju enesekindlust,“ lisas ta.

Järgmisel nädalavahetusel võistleb noormees Rukal. „Hüppajad on need kõige esimesed kevadised lilleõied, mis tavaliselt välja tulevad ja kestavad kõige kauem ka hooaja lõpus. Põnev näha, mida teiste alade sportlased on suve jooksul teinud,“ rääkis Aigro.