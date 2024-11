Toyotas lepingu saanud Pajari heitis kaardilugeja üle parda. „Olen selle pärast väga õnnetu“

Nimelt teatas värskelt WRC2 tiitli võitnud Pajari, et tema koostöö kaardilugeja Enni Malköneniga on lõppenud.

„Sami otsus üllatas mind ja olen ilmselgelt selle pärast väga õnnetu. Ma ei soovinud, et asjad nii läheksid,“ lausus Mälkönen Instagrami vahendusel. „Need on olnud mu elu parimad päevad ja on olnud suur au teiega koostööd teha. Soovin Samile edaspidiseks edu.