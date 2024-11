Alev lõpetas Beitostöleni võistluse teises kümnes

„Kokkuvõttes oli ülimalt hea nädalavahetus, eelnenud mäestikulaager läks täkkesse ja seis on hea. Nüüd ongi küsimus, et kui kaua see seisund püsib või kas nüüd, kus avastart on tehtud ja tugevad pingutused all, annab end ehk Rukaks veel natuke paremaks timmida,“ sedastas eestlane.