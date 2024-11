VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Ebameeldiv Ponitka sai kohtunikelt lubamatult palju abi, Eesti koondis püsib endiselt EM-i kursil

Kodumängu eel küttis kirgi teadmine, et juhul kui Eesti võidab, on pääs finaalturniirile tagatud. See ei sõltunud pelgalt meie mängust, vaid ka kohtumisest Leedu ja Põhja-Makedoonia vahel, aga eeldada oli, et Leedu kodus ei kaota. Ei kaotanudki, küll aga ei suutnud meie teistkordselt Poolat üle mängida. Võib julgelt öelda, et see polnud kohustuslik võit, aga kui võõrsil näkkab, siis on põhjendatud lootus, et kodus näkkab samamoodi. Kõik oli triumfiks valmis – Unibet Arena välja müüdud (6679 pealtvaatajat), atmosfäär ootustest tüüne, aga... kõige lihtsamalt öeldes üks tabav kolmene jäi puudu. Võib muidugi minna ka hoopis keerulisemat rada – kohtunike arusaamatu vile võttis mängust Artur Konontšuki ja pani Eesti koondise treenerid kehva seisu, kohtunike vile soosis põhjendamatult palju vastaste tähtmängijaid Mateusz Ponitkat ja Aleksander Balcerowskit, kes teenisid kahe peale sama palju vabaviskeid kui Eesti koondis tervikuna. Või ikkagi tuleks vaadata peeglisse ja öelda, et oleks pannud otsustavatel hetkedel vabadelt positsioonidelt võetud visked sisse, olnuks võit meie?