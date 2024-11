VIDEO | Eesti närvidega mänginud makedoonlase hiilgemängust jäi väheks, Leedul on EM-i pilet taskus

Eestil ja Leedul on valiksarja H-alagrupis neljast mängust kolm võitu, Põhja-Makedoonial ja Poolal üks.

Igast valikgrupist pääseb EM-ile kolm meeskonda. Pärast tänast on EM-i pileti kindlustanud Poola ja Leedu. Poolakatel oli ühe EM-finaalturniiri korraldajana pääse juba nagunii taskus. Leedu ei pruugi alagruppi võita, küll on kindel, et nad edestavad igal juhul Põhja-Makedooniat. Neljapäeval oldi võõrsil Balkani riigist üle 82:67.