DELFI VIDEO | Mikk Jurkatamm kaotusmängu järel: kohtunikud panid natuke pange

Kui neljapäeval Poolas ei saanud Mikk Jurkatamm üldse väljakule, siis pühapäeval kodupubliku ees tõi ta pingilt vajalikku teravust nii kaitses kui rünnakul. Tagamängija arvele jäi 5 punkti ja 2 vaheltlõiget, aga kaotusest see Eesti koondist ei päästnud. „Viskasime lihtsalt mööda... Rünnak polnud kõige ilusam, aga saime vabu viskeid. Täna läksid mööda ja poolakad panid otsustavatel hetkedel sisse. Natuke ka kohtunikud panid pange, sealt nad said vabaviskeid,“ viitas Jurkatamm tõigale, et vastased said mängus lausa 39 vabaviset. Samal Eesti sai neid 22.