Kullamäe: väga valus kaotus. Rannula: me polnud päris õiges olekus

„Me ei saanud kordagi väga head rütmi ja häid lahendusi kätte. Poola sai väga palju vabaviskeid (lõpuks tabasid vastased neid 39-st 32). Nad olid suuremad ja füüsilisemad ning said liiga lihtsalt punkte. Väga valus kaotus. Kodupubliku ees oleks võinud ikka kätte saada,“ ütles Kullamäe pettunud ilmel.

Seega tuleb Eestil veel 2025. aasta EM-pileti kindlustamist oodata. Esimene võimalus on selleks 21. veebruaril kodus Põhja-Makedooniaga. See on mäng, mis tuleb võita. Või äärmisel juhul kuni nelja punktiga kaotada. Muidu võib seis juba kriitiliseks minna.