Eestlannad lõpetasid rühvõimlemise MM-il pika medalipõua

Siidisabade treener Liisel Perlin ütles, et Siidisabade liikmete ja treenerite jaoks on see pronksmedal emotsionaalselt kulla väärtusega: „Siidisabade rühm on olnud medalikonkurentsis kõikidel rahvusvahelistel võistlustel, omab juuniorklassi Euroopa meistrvõistluste hõbemedalit, 2022.aastal jäi maailmameistrivõistluste pronksist puudu vaid 0,05 punkti. Nüüd, selle rühma viimasel ühisel võistlusel saavutasime eesmärgi, mille nimel kõik need aastad tööd on tehtud. Selle medali taga on suure taustajõu toetus – kannatlikud ja pühendunud lapsevanemad, Rütmika klubi, Võimlemisliit. Igaüks neist on andnud oma panuse ja oleme selle kõige eest neile lõpmata tänulikud.“