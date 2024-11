TÄNA OTSEBLOGI | Kas Poolaga heitlev korvpallikoondis kindlustab täna EM-pääsme?

Eesti kindlustab täna EM-pileti ainult juhul, kui ise alistatakse Poola ja Leedu võidab kodus Põhja-Makedooniat. See matš algab kell 19.30. Kui täna EM-ile pääs veel teoks ei saa, on koondisel võimalik eesmärk täita veebruaris, mil võõrustatakse Põhja-Makedooniat ja sõidetakse külla Leedule.

Eesti tegi tänaseks mänguks kaks muudatust. Väikese ääre Hugo Toomi naasmine oli juba enne teada, lisaks on 12-mehelises koosseisus tsenter Taavi Jurkatamm. Võrreldes neljapäeval Wloclawekis peetud matšiga jäid nimekirjast välja mängujuht Siim-Markus Post ja äär Gregor Kuuba. Post Poolas platsile ei pääsenud, Kuuba mängis neli minutit.

Sarnaselt neljapäevale ei saa koondist aidata keskmängija Maik-Kalev Kotsar, keda segab vigastus. „Kotsarit on alati vaja. Kontaktspordis juhtub ikka vigastusi ja alati on võimalik kedagi mingitel viisidel jalule saada. Aga praegu me seda riski ei võta. Kõigi jaoks oli tema vigastus natuke tõsisem kui eeldasime. Nii tema, meie kui ka koduklubi jaoks. Oli natuke halb üllatus. Midagi teha ei ole, neid asju juhtub ikka,“ selgitas Eesti koondise peatreener Heiko Rannula Kotsari eemalejäämist.