OTSEBLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis kindlustab kodupubliku ees EM-pääsme?

Kui täna Euroopa meistrivõistluste piletit tasku ei pisteta, siis tehakse asjad selgeks veebruarikuises aknas, mil võõrustatakse Põhja-Makedooniat ja sõidetakse külla Leedule. Kolme vooru järel on Eestil kolm võitu, Leedul kaks, Põhja-Makedoonial üks ja Poola on veel kuival. Igast valikgrupist pääseb EM-ile kolm meeskonda, kuid poolakad on ühe korraldajana pääsme endale kindlustanud. Niisiis peab Eesti edestama grupis Leedu või Põhja-Makedooniat.