BLOGI JA FOTOD | Mitte veel... Eesti kaotas kodus Poolale ja EM-ile pääsu esialgu ei kindlustanud

Teisel poolajal jätkus tasavägine heitlus ja veel viis minutit enne lõppu oli tablool 75:75 viigiseis. Seejärel sai Poola kerge initsiatiivi ning nappi edu suudeti hoida lõpuni välja. Eestil tekkis küll viimasel minutil võimalusi seisu viigistamiseks, aga kaugvisked ei tabanud ja lõpusireeni kõlades olid tablool Poola 88:86 võidunumbrid.

Kui täna Euroopa meistrivõistluste piletit tasku ei pisteta, siis tehakse asjad selgeks veebruarikuises aknas, mil võõrustatakse Põhja-Makedooniat ja sõidetakse külla Leedule. Kolme vooru järel on Eestil kolm võitu, Leedul kaks, Põhja-Makedoonial üks ja Poola on veel kuival. Igast valikgrupist pääseb EM-ile kolm meeskonda, kuid poolakad on ühe korraldajana pääsme endale kindlustanud. Niisiis peab Eesti edestama grupis Leedu või Põhja-Makedooniat.