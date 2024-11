Marten Liiv saavutas MK-etapil kõrvalalal kaheksanda koha

Eurooplastest mahtusidki Liivi ette ainult hollandlased. Täpselt tema ees said Stefan Westenbroek kuuenda (34,85) ja Sebastian Diniz seitsmenda (34,92) koha.

Liivi isiklik rekord 500 m distantsil on tänavu jaanuaris Salt Lake Citys kirja saadud 34,39.

500 m tulemused:

MK-sarjas on Liiv 500 m distantsil kahe sõidu kogusummas hoidmas 58 punktiga 12. kohta. Liidriks on Stolz 120 punktiga. Joonas Valgel on punktiarve avamata.