Tartu Bigbank alistas kuldses geimis Jekabpilsi Luši

Tartu klubi näitas paremaid numbreid nii vastuvõtul kui rünnakul: vastavalt 55% vs 40% ja 53% vs 45%. Blokis oli parem Läti klubi, saades 9 blokipunkti Tartu 4 vastu. Servil lõid Bigbanki mehed 3 ässa ja eksisid 14 servil ning lätlased said kirja 6 ässa ja 16 viga.

Liigatabelis on Jekbpils pärast nädalavahetust 16 punktiga esimene ja Bigbank 15 punktiga teine, ent Läti klubi on pidanud 10 ja Tartu klubi 7 mängu. Kolmas on 14 punktiga Robežsardse/Riia ja neljas samuti 14 punktiga Pärnu VK. Võru Barrus VK on 13 punktiga viies, Ezerzeme/DU 8 punktiga kuues ja Selver x TalTech 4 punktiga seitsmes.