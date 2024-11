TÄNA DELFI TV-s | Tartu Bigbank võõrustab Jekabpilsi Lušit

„Seda, mis seisus me pärast eurosarjas saadud kaotust oleme, näitavad järgmised mängud. Tähtis on edasi minna ja see kiirelt unustada. Täna saime Jõgeval ka sealset saali proovida ja igati korralik mängupaik, selle taha ei tohiks midagi jääda, et võõras koht. Tabelis lähikonkurentideks olevate meeskondade mõõduvõtt annab punktidele kaalu juurde. Lisaks oli meil viimane omavaheline mäng viiegeimiline, kus suutsime 1:2 kaotusseisust välja tulla. Usun, et see saab olema tahtejõu ja võitluslikkuse näitamise mäng,“ sõnas Rikberg.