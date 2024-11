DELFI VIDEO JAAPANIST | Ott Tänak katkestamisest: see oli katastroof, mida poleks tohtinud juhtuda

„Juhtus avarii, mida ei oleks pidanud kunagi juhtuma. Meie jaoks oli see koht üllatus,“ kirjeldas Tänak juhtunut Toyota rallipargis Delfile. „Nii kui seda üht kurvi katsusime, jooksis nina alt ära ja kõik oli tehtud.“

Tänaku sõnul oli kohe selge, et rallit polnud võimalik enam lõpuni sõita. „See avarii on katastroof, mis poleks pidanud juhtuma. See ei ole hetkel minu poolt hea olukord,“ lisas saarlane.