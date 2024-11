Ott Tänak väljasõidust: nii palju sodi teel selles kohas üllatas

Tänaku katkestamine tähendab ühtlasi, et Thierry Neuville on tänavune sõitjate maailmameister. Jaapani ralli lõpuni on jäänud veel kolm katset. Samal ajal käib tihe heitlus meeskondlikus heitluses Hyundai ja Toyota vahel. Delfi vahendab kogu võistlust otseblogi vahendusel.