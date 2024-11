Neuville: paneme pöidlad pihku ja üritame korralikult välja magada

„Muidugi ei saa me oma tulemusega 100% rahul olla, kuid tänase sooritusega võime rahule jääda. Suutsime saavutada seitsmenda koha, mis hommikul ei tundunud tõenäoline. Kuidagi selle siiski saavutasime,“ sõnas Neuville, vahendab Rallit.fi. „Olime päeva arvestuses kolmandad. Tänakust jäime maha vaid kümnendiku, seega tuleb sellega rahule jääda. Ootan huviga homset. See võib olla suur päev. Paneme pöidlad pihku ja üritame korralikult välja magada.“

„Ausalt öeldes pole see muidugi lihtne olnud. Siiski on mul karjääris piisavalt tagasilööke olnud, seega olen õppinud rahulikuks jääma. Parim, mida sellises olukorras teha, on hammaste ja küüntega edasi võidelda,“ ütles Neuville ja lisas. „Ma arvan, et see õnnestus meil ka täna. Ainult et meil oli täna midagi kaotada, teistel aga ainult võita. Vältisime asjatuid riske ja saime hea kiiruse üles.“