Tippsporti naasnud Johaug tegi avavõistlusel puhta töö

„Olen väga rahul,“ ütles Johaug NRK-le, kuid lisas naerdes: „Ma võiksin ikka natuke parem olla, aga nüüd on mul millegagi edasi minna.“

Johaugi konkurent Anne Kjersti Kalva tunnistas, et norralanna oli oluliselt võimsam, kui ta arvas.

„Teatasin enne nädalavahetust pisut karmilt, kui arvasin, et ta ei saa nii suurepärases vormis olla, aga ta sunnib mind sõnu sööma. See oli muljetavaldav ja ta on tänavu nii tugev,“ ütles Kalva.