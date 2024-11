Eesti sport saab hasartmängumaksust raha juurde

„Hetkel konkreetset rahasummat ei ole võimalik öelda, sest see sõltub laekuvast maksust, kuid hetkel näitab trend tõusu. Tegelikult on see väga tervitatav ja õiglane muudatus, sest täna on olnud Spordikapital ebavõrdses seisus teiste kapitalidega. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumine on püsinud samal tasemel, samal ajal kui hasartmänguaktsiisi laekumine on jõudsalt tõusnud ning sellest pole sport osa saanud. Tänu Kultuuriministeeriumi ja Kultuurikapitali nõukogu pingutustel on sport 2025. aastal paremas seisus kui varem,“ sõnas Tohver.