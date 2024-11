Henry Sildaru jäi MK-etapil napilt punktikohalt välja, treeningul kukkunud Kelly Sildaru ei startinud

Kelly Sildaru loobus

Täna on Stubais kavas veel ka naiste pargisõidu MK-etapp, kuid Kelly Sildaru starti ei läinud.

„Treeningul tuli kergem kukkumine ja otsustasime, et on targem see võistlus vahele jätta,“ lisas Ustav Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel.