Hyundai edu ralli eel oli Toyota ees 15 punkti. Kuigi Toyotal on laupäeva õhtuks kaks poodiumikohta Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier’ näol, siis rallit juhib Ott Tänak (Hyundai). Omad punktid on ära toomas ka Thierry Neuville, kes kerkis täna üldarvestuses seitsmendaks.