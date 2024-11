VIDEO | Skandaalne lõpusekundi korv: Hispaania korvpallikoondis teenis EM-valiksarjas küsitava väärtusega võidu

Kordusest on näha, et kell läks käima alles olukorras, kus Yusta oli palli korvi poole juba teele saatnud. Vaatamata sellele loeti tabamus kohtunike poolt ära ning nii tuli ka teine lisaaeg. Seal pani Hispaania oma paremuse maksma ning noppis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu.

„Esmalt tahan kogu oma meeskonda selle pingutuse eest tänada. Kui kohtumise lõpp välja arvata, siis kõik oli suurepärane. Kaotasime selle mängu siiski kaks korda. 0,4 sekundi jooksul ei ole teoreetiliselt võimalik, et pall põrkab maha ja seejärel tehakse veel vise. Ma võin anda oma parema käe ja öelda, et see pole lihtsalt võimalik. Mul on praegu enda emotsioonidest raske rääkida, kuna proovisin selles olukorras rahulikuks jääda. Meil oli juba suur ja ajalooline võit Hispaania üle käes ja minu mängijad väärisid seda,“ tõdes Slovakkia koondise peatreener Aramis Naglic matšijärgsel pressikonverentsil, et Yusta poolt visatud korv ei oleks tohtinud lugeda.