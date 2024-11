DELFI VIDEO | Ott Tänak: pühapäeval ainult läbisõitmisega tootjate tiitlit koju ei too

Tänak läks reedel läks teele teisena ja laupäeval kaheksandana. „On lõike, kus see [vahe] pole väga hull, aga on katseid ja kohti, kus olud muutuvad päris palju. See tegi täna hommiku ülikeeruliseks, sest hooti oli üllatusi ja teised kohad ei läinud nii hulluks kui arvati. Üliülikeeruline, aga kuna tempo oli selline, siis pidi leidma rütmi, et aega ära ei annaks,“ kirjeldas ta.