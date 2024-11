VIDEO | Harry Kane ületas Bundesligas Erling Braut Haalandi väravarekordi

Kane on nüüdseks Bundesligas pidanud 43 kohtumist ning selle ajaga on ta kirja saanud 50 väravat. Seega sai temast mängija, kes jõudnud Saksamaa kõrgliigas kõige kiiremini 50 tabamuseni. Varasemalt kuulus vastav tippmark Erling Braut Haalandile , kellel kulus omal ajal Dortmundi Borussia mängijana 50 väravani jõudmiseks 50 kohtumist. Kane on Bayerni särgis saanud kirja nüüdseks seitse kübaratrikki.

Bayern hoiab Bundesligas liidrikohta. Müncheni klubi on 11 kohtumisega kogunud 29 punkti. Teine on ühe kohtumise vähem pidanud RB Leipzig 21 punktiga. Eelmise hooaja meister Leverkuseni Bayer on 17-ga neljas. Nende vahele mahub Frankfurti Eintracht 20 punktiga. Ka nemad on võrreldes Bayerniga pidanud ühe matši vähem.