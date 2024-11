TÄNA DELFI TV-s | Võru Barrus võõrustab Jekabpilsi Lušit

Nädalavahetuse mängude eel juhib liigatabelit Robežsardze/Riia, kel on kogutud 14 punkti. Teine on samuti 14 silma kogunud Pärnu Võrkpalliklubi, kolmas 13 punktiga Bigbank ja neljas samuti 13 punktiga Barrus. Jekabpils hoiab 12 punktiga viiendat kohta. Ezerzeme/DU on 8 punktiga kuues ja Selver x TalTech 4 punktiga seitsmes.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et kuigi meeskond on saanud järjest kolm kaotust, pole see moraalile kuidagi mõjunud.

„Endiselt tahame võita ja kodusaalis tunneme suuremat vastutust, et oma fännidele head mängu ja võitu pakkuda. Saime eelmine nädal Riia käest nähvaka ja kui karika poolfinaal ka juurde panna, siis on kolm kaotust järjest, aga need on ikkagi erinevad liigad ja mängud ning mingit draamat meil sellest pole tekkinud. Trennis on asjad korras ja motivatsioon üleval,“ ütles Lüütsepp.

„Viimane kohtumine Riiaga näitas taas, et lihtsaid vastaseid siin liigas sel hooajal pole ja kindlasti oli see meile õpetlik. Samamoodi on Jekabpils tugev meeskond ja me tahame kodus fännide hea energia toel hästi mängida. Läheme sellele kohtumisele vastu täishäälestusega,“ lisas juhendaja.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega