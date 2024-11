FOTOD | Rühmvõimlemise maailmameistrivõistlused juhatas sisse ligi tuhat võimlejat kokku toonud Tartu Trophy

Juuniorklassi (14-16 aastased võimlejad) maailmameistrivõistlustel osaleb 29 rühma 17 riigist. Eestit esindavad võimlemisklubi Janika Tallinna rühm Melissa, võimlemisklubi Piruett Junior Team Esperanza ja võimlemisklubi Rütmika rühmad Rebasesabad ja Rebased. Koos kohtunikega on käesoleval MM-il esindatud 23 riiki ning 444 võimlejat.

Rühmvõimlemise (aesthetic group gymnastics ehk AGG) maailmameistrivõistlusi korraldatakse alates 2000. aastast. Eesti rühmad on maailmameistriks tulnud kahel korral – 2001. aastal võimlemisklubi Piruett ja 2007. aastal võimlemisklubi Janika. Läbi aastate on Eesti meistriklassis saanud 8 medalikohta (lisaks kuldadele 2 hõbedat ja 4 pronksi), viimati saavutas Eesti 2011. aastal pronksmedali. Juuniorklassis on Eesti rühmad saavutanud ühe korra hõbemedali ja kahel korral pronksi.